Hofstetten Mammutaufgabe für den KSV

Der KSV Hofstetten II wird in der Bezirksliga Breisgau-Ortenau erst am 15. September mit einem Auswärtskampf beim ASC Kappel ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Und wenn das Regionalliga-Team am 22. September zu zweiten Heimkampf gegen den AB Aichhalden einlädt, geht der Ernst auch für den KSV III gegen den ASV Vörstetten II in der Kreisliga los.