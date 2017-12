Hofstetten Magische Momente in der Kirche

Emotionen fühlbar machen: Das gelang Da Silva’s hochbegabtem Neffen Alexander problemlos, als er seine Finger in Windeseile über die Tasten des Pianos hüpfen ließ. Singend und festlich in schwarz gekleidet schritt anschließend der Chor durch das Publikum in Richtung Altar. Äußerst kraftvoll ließ die Soul Family dann ihre Stimmen durch das kirchliche Gemäuer hallen.

"Sehr schön, dass ihr da seid", freute sich der Vollblutmusiker Da Silva und unterstrich: "Die Kunst, die uns unser Gott geschenkt hat, ist unsere Stimme. Gesang muss mit Gefühl kommen, und das haben wir euch heute mitgebracht." Ihn zu erleben bedeutet einen Angriff auf Herz und Seele, dem sich wohl auch am Sonntagabend niemand entziehen konnte.

Zusammen mit dem stimmgewaltigen Chor hauchte und kreischte er einerseits seine musikalischen Botschaften hinaus, anderseits polierte Da Silva die Vokale zu samtweicher Sentimentalität. Spätestens beim "No Woman, no cry", bei dem Raphael Kofi aus Ghana mit seinen afrikanischen Trommeln und exotischen Musikinstrumenten beeindruckte, sprang der Funke gänzlich über. Es folgte ein Potpourri aus Gospel, Soul, Pop und eigenen Kompositionen von Dirigent, Sänger und Pianist Da Silva in mehreren Sprachen. Besonders "A Moment like this" und das aus dem Musical König der Löwen bekannte "Dir gehört mein Herz" gingen unter die Haut.