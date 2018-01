Hofstetten Leukel bleibt SC Hofstetten erhalten

Die SC-Verantwortlichen haben dabei vollstes Vertrauen in das bewährte Trainerteam und gehen den gemeinsam beschlossenen Weg auch weiterhin zusammen. Wie üblich beim SC Hofstetten wurde der Vertrag nach einem einvernehmlichen Gespräch traditionell formlos per Handschlag verlängert.

Der SC Hofstetten freut sich diese wichtigen Personalien zu diesem frühen Zeitpunkt erfolgreich geregelt zu haben, sodass man sich nun voll und ganz auf die noch ausstehenden Spiele konzentrieren kann. Immerhin stehen aufgrund der vielen Spielausfälle Ende 2017 in 15 Wochen insgesamt 18 Pflichtspiele auf dem Programm. Der SC testet in der Winter-Vorbereitung gegen den SV Oberharmersbach und FV Bad Rotenfels sowie den TuS Schutterwald. Das erste Punktspiel steht am 24. Februar 2018 in einem Nachholspiel beim SV 08 Kuppenheim auf dem Spielplan.