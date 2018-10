Hofstetten KSV in der Außenseiterrolle

Im Vorkampf um 18.30 Uhr stehen sich der KSV Hofstetten II und der SV Eschbach 1967 II gegenüber. In diesem Duell sind die Gastgeber im Vorteil, die zwar aktuell "nur" auf Rang vier in der Bezirksliga stehen, aber nach Minuspunkten mit Tabellenführer 1885 Freiburg gleichauf sind, die Dreisam-Ringer warten hingegen noch auf ihr erstes Erfolgserlebnis. Die dritte Staffel des KSV hat die Vorrunde in der Kreisliga Breisgau-Ortenau beendet und pausiert.