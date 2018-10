Hofstetten Kleine Gemeinde stellt sich gegen Nestlé-Konzern

Bürgermeister Martin Aßmuth ging in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend zunächst auf die Formalitäten ein. So besteht der Vertrag seit April 2011, in der vergangenen Saison wurde Eis im Wert von rund 10.500 Euro bezogen. Ein Betrag, der den milliardenschweren Konzern nicht zum Umdenken bringen wird, bekommt er den nicht mehr, da war Aßmuth sich sicher. "Wir könnten also sagen: Uns ist das egal", gab er zu. Die Gemeinde wolle aber ein Zeichen setzen.

So ist in der Beschlussvorlage zu lesen: "Der Schweizer Konzern (Nestlé, Anm. d. Red.) ist seit einigen Jahren zunehmender Kritik ausgesetzt, nicht nur aufgrund der erheblichen Marktmacht – zum Beispiel auch wegen der Abholzung von Regenwäldern oder der Durchführung von Tierversuchen." Auch die Kapitalisierung von Trinkwasser, von Vielen als Grundrecht angesehen, stößt mehr und mehr auf Kritik: Der Konzern entzieht manchen Gegenden, auch in Entwicklungsländern, so viel Grundwasser, um es zu verkaufen, dass die dortigen Anwohner unter Wasserknappheit leiden.

In Sachen Wasserversorgung habe die Kommune Hofstetten eine eigene, schwierige Vergangenheit, resümierte Aßmuth. Allein deswegen könne er das Verhalten des Konzerns nicht gutheißen. Alternativ schlug die Verwaltung einen Umstieg auf Langnese-Eis vor. Diese Marke gehört zu Unilever. Zuletzt stand dessen Umgang mit Palmöl in der Kritik. Auch das wurde in der Beschlussvorlage transparent gemacht.