Hofstetten Kastration bleibt die Hauptaufgabe

Leider würde sie oft erst dann gerufen, wenn der unliebsame Katzen-Nachwuchs bereits geboren sei und ohne die Tierschützer nicht überleben würde. "Wir nehmen uns dieser Katzenbabys an, lassen sie tierärztlich untersuchen, päppeln sie auf, befreien sie von lästigen Parasiten und zähmen sie", umreißt Obert ihre Arbeit, in die sie unfassbar viel Zeit investiert. Insgesamt seien neun Katzenbabys zunächst auf Pflegestellen von Animal SOS umsorgt und anschließend in ein festes Zuhause vermittelt worden.