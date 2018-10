Hofstetten Hofstetten wieder in der Spur

Danach hatte es vor rund 500 begeisterten Besuchern in der oktoberfestlichen Gemeindehalle zur Halbzeit noch nicht ausgesehen, da manches gegen den Plan lief. Im Auftaktkampf bis 57 kg musste KSV-Athlet Mehmet Mehmet gegen Nika Tatuashvili zunächst einen 0:2-Rückstand hinnehmen. Im weiteren Kampfverlauf kam er mit schnellen Beinangriffen durch und blieb mit seinem 5:3 Punktsieg auch im fünften Saisonkampf ungeschlagen.

Im Schwergewicht bis 130 kg hatte Hofstettens Julian Neumaier gegen den Ex-Haslacher Benjamin Lohrer erneut einen deutlichen Gewichtsnachteil. Da der Sulgener vor allem in der zweiten Halbzeit konditionell nicht mehr mithalten konnte, kam Neumaier noch zu einem hohen 14:0-Punktsieg.

Lange Gesichter gab es bei den Gastgebern, als 61 kg Mann Luca Lauble eine 3:0-Führung gegen Shota Glonti durch passive Ringweise vergeigte und beim 3:3 als Verlierer die Matte verließ. Auch Ion Pislaru gab im 98 kg-Limit gegen Pascal Koch den Sieg noch in der Schlussphase her, in dem er eine blöde Vierer-Wertung zur 3:7-Niederlage abgab. Zwar konnte KSV-Ringer Marius Allgaier (66 kg) die Niederlage gegen Marco Eckl beim 5:11 einigermaßen in Grenzen halten. Allerdings nahm die Gästestaffel dadurch einen 5:4-Vorsprung in die Pause, mit dem eigentlich die KSV-Trainer Manuel Krämer und Mario Allgaier gerechnet hatten.