Hofstetten Hofstetten verliert 0:1

Vor allem die Schlussphase hatte es in sich, denn die Elf von Jan Haist wollte den knappen Vorsprung unbedingt über die Zeit bringen, während das Team von Martin Leukel alles nach vorne warf und in der Nachspielzeit nicht belohnt wurde, weil Keeper Daniel Herr zweimal prächtig parierte und seiner Elf die drei Punkte rettete.

Knackpunkt des Spiels war die gelb-rote Karte für Matthias Schilli in der 34. Minute, der Jan Philipowski im Strafraum foulte und dafür vom Platz musste. Es war eine harte Entscheidung des Unparteiischen Timo Fesenmeier, der Schilli für sein allererstes Foul schon in der 11. Minute verwarnt hatte. Timo Petereit verwandelte den Strafstoß eine Minute später zum 1:0.

In der Anfangsphase gab es wenig zu sehen, beide Teams standen sicher in der Abwehr. Die erste Möglichkeit in der 13. Minute gehörte den Gästen. Nach Flanke von Janik Neumaier kam Arian Steiner an den Ball – Daniel Herr im Kasten der Gastgeber rettete per Fußabwehr. Die Gastgeber hatten ihre erste Möglichkeit in der 30. Minute, nach Schuss von Jan Philipowski – Daniel Lupfer im Tor des SC Hofstetten verhinderte den Einschlag. Die spielentscheidende Szene in der 34. Minute durch den Elfmeter – mehr gab es in Durchgang eins nicht.