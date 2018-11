Hofstetten Hofstetten spielt 0:0

Von Beginn an entwickelte sich eine interessante Begegnung. Der Sportclub fand zunächst besser in die Partie, konnte aber aus den Abspielfehlern der TSV-Defensive kein Kapital schlagen. Der Aufsteiger hatte Respekt vor dem Verbandsligaabsteiger und wollte diesem nicht ins offene Messer laufen. Der Sportclub stand nämlich tief und lauerte auf Konter. Einige viel versprechende Aktionen wurden aber vom Sportclub leichtfertig her geschenkt. So wurde die Ebner-Elf ab der 30. Minute mutiger. Als Fabian Hammer in der 33. Minute nach einer Flanke von rechts aus sieben Metern frei zum Kopfball kam, hielt Daniel Lupfer im Hofstetter Kasten mit einem Reflex seiner Elf die Null. Auf der anderen Seite (38.) wurde das Leder perfekt für Jan Wallner durchgesteckt, der aber alleine vor TSV-Keeper Patrick Danes zu überhastet abschloss. Es war die beste Chance der ersten Halbzeit.

In Durchgang zwei bestimmte wieder Hofstetten das Spiel. Die Elf von Martin Leukel spürte, dass hier mehr zu holen ist als nur ein Punkt. Es entwickelte sich dadurch ein offener Schlagabtausch. Die erste gute Möglichkeit hatte aber der Gastgeber in der 60. Minute. Nach einem schönen Spielzug wurde im Rückraum Fabian Hammer angespielt, der das Leder über das Tor schaufelte. Zwei Minuten später rettete Lupfer gegen Hammer. Der Sportclub hatte auch wieder einige viel versprechende Aktionen, doch der finale Pass im Strafraum wollte nicht gelingen.

In der Schlussphase schlichen sich dann beim Sportclub einige Fehler ein. Einen davon hätte der für den gelb-rot-gefährdeten Tobias Grossmann eingewechselten Robin Seeger fast genutzt, doch Lupfer hielt seinen Kasten sauber. So blieb es beim 0:0. TSV Loffenau: Danes, Sewonou, Lumpp, Skubatz (18. Frühe), Mahler, Krmpotic, Grossmann (61. Büchel), Hammer, Großmann (86. Fugger), Seeger L. (61. Seeger R.), Büyülü. SC Hofstetten: Lupfer, Singler, Neumaier M., Bauer, Steiner, Obert, Wallner (87. Hein), Hertlein, Brosamer (80. Schätzle), Tamburello (68. Krämer), Neumaier J.. Tore: Fehlanzeige. Zuschauer: 160. Schiedsrichter: Manuel De Vito, (Stetten am kalten Markt).