Hofstetten Hofstetten ist gefordert

Der Stilartwechsel kommt den KSV-Schweren allerdings sicherlich entgegen. Dennoch dürfte KSV-Athlet Ion Pislaru im 130 Kilogramm-Limit erneut auf Michael Manea treffen, dem er im Vorkampf mit 1:4 unterlag. Es könnte sein, dass der Schorndorfer Bundeskaderringer Jello Krahmer im Schwergewicht auftaucht und stilartfremd ringt. Auch Patrick Neumaier muss mit Karan Mosebach als erneuten Gegner rechnen, der sich in der Vorrunde mit 6:0 durchsetzte. Offen ist, wen die Schorndorfer in der Klasse bis 98 Kilogramm gegen Julian Neumaier aufbieten werden. Weitere Asse haben die Gastgeber mit dem deutschen Juniorenmeister Alexander Ginc (- 57 Kilogramm), Ivan Huzau (- 61 Kilogramm), Marin Filip (- 71 Kilogramm) und auch der Ex-Tennenbronner Bogdan Zaharia (- 66 Kilogramm) muss erst einmal besiegt werden. Verwundbar sind die Gastgeber sicherlich in den mittleren Gewichtsklassen, was aber nicht für eine Überraschung reichen wird.