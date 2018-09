Hofstetten Hofstetten gewinnt 2:1

Der Sieg in Altdorf war hochverdient und hätte bei besserer Chancenverwertung sogar um drei bis vier Tore höher ausfallen können. Die Elf von Martin Leukel konnte das Spiel bei der Truppe von Sven Wagner gar nicht verlieren, so dominant war der Tabellendritte. SC-Trainer Martin Leukel freute sich nach dem Sieg in Altdorf: "Ich habe wieder eine neue Mannschaft auf den Platz stellen müssen, doch jeder Mosaikstein hat heute gepasst. Wir haben ein tolles Spiel abgeliefert".

Der Dreier in Altdorf war nach den vielen Unentschieden beim FSV überfällig. Schon von Beginn an übernahm die Elf um SC-Kapitän Nico Obert das Kommando. Bereits in der dritten Minute war das Tor von FSV-Keeper Werner in Gefahr. In der 13. Minute zog Jonas Krämer ab und erzielte die Hofstetter Führung. Nur sieben Minuten später setzte sich Marc Hengstler auf der rechten Seite durch, fand aber keinen Abnehmer. Die Gastgeber fanden in den ersten 25 Minuten überhaupt nicht statt, leisteten sich viele Fehlpässe und hatten Glück, dass der gute Schiedsrichter Andreas Klopfer aus Emmendingen dem Altdorfer Spielführer Florian Karl nach wiederholtem Foulspiel, nicht die Ampelkarte zeigte.

Erst in der 30. Minute fand das Team von Sven Wagner die Lücke in der Hofstetter Abwehr. Felix Pietrock konnte aber abgeblockt werden, wobei die Einheimischen bei dieser Szene auf Handelfmeter reklamierten. Nico Obert scheiterte auf der Gegenseite fünf Minuten später mit einem Freistoß. In der 40. Minute hielt Arian Steiner nach schönem Zuspiel den Fuß zum 2:0 hin, doch das Leder versprang ihm auf dem unebenen Gelände kurz vor dem leeren Tor. Nur zwei Minuten später rettete Altdorf auf der Linie gegen Leon Brosamer. Es hätte zu diesem Zeitpunkt gut und gerne 0:3 stehen können. Stattdessen gelang Julian Zeller mit dem Pausenpfiff durch einen Sonntagsschuss genau in den Winkel der schmeichelhafte Ausgleich.