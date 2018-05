Hofstetten Hofstetten beweist Kampfgeist

Die größte SC Chance hatte in der 84. Minute noch Arian Steiner, der aus spitzen Winkel mit seinem Schuss zwar am FC-Keeper Andrea Hoxha vorbei kam, allerdings konnte David Galantai den Ball noch von der Linie kratzen. So blieb es am Schluss bei dem Leistungsgerechten Unentschieden und die weite Anreise an den Bodensee hatte sich für den SC und seine Fans gelohnt.