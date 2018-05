Hofstetten Hofstetten an Punkt dran

Es war ein ganz anderes Spiel als in Lörrach, wo die Leukel-Elf glatt mit 0:5 unterlag. Schon von Anfang an merkte man den Gastgebern an, dass sie nicht gewillt waren, dem Favoriten das Feld zu überlassen. Ausgeglichen verliefen die ersten 30 Minuten. Die erste Halbzeit ist dann trotzdem schnell erzählt, denn jedes Team hatte eine gute Möglichkeit. Die Elf von Ralf Moser ging in der 34. Minute in Führung, nachdem Daniel Briegel einen Eckball volley verwertete.

Der Sportclub war in Durchgang eins nicht schlechter und hätte durch Arina Steiner ausgleichen können. Super freigespielt durch Michael Krämer schob er im Duell eins gegen eins das Leder an FV-Keeper Dominik Lüchinger in der 43. Minute knapp am rechten Pfosten vorbei. Mit dem 0:1 ging es somit in die Pause.

In Durchgang zwei hatte Lörrach-Brombach den besseren Start. Nach einer schönen Ballstafette schoss Patrice Glaser seine Elf zum 0:2. Doch die Elf vom Martin Leukel gab nicht auf. Schon in der 55. Minute hätte Marco Neumaier auf 1:2 stellen können, doch FV-Schlussmann Lüchinger war auf dem Posten. Neun Minuten später Glück für den FVL, als Arian Steiner nach einem Eckball frei zum Kopfball kam und das Tor nur hauchdünn verfehlte. In der 68. Minute wurden dann aber die Angriffsbemühungen des Sportclub belohnt, als Timo Singler einen weiten Flugball mit dem Kopf ins lange Eck beförderte – nur noch 1:2. Jetzt drückte die Elf von Martin Leukel vehement auf den Ausgleich.