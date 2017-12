"Ein Teil von meinem Herzen" ist das Benefizkonzert der Soulfamily & Friends am Sonntag, 17. Dezember, in der St.-Erhard-Kirche in Hofstetten überschrieben. Unter Leitung von Joel Da Silva präsentieren sie ein vielfältiges Programm aus Gospel, Soul, Pop und eigenen Kompositionen des Dirigenten. Mit dabei sind auch der Pianist Alexander und verschiedene Solisten. Beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Foto: Promo