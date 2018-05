Hofstetten Frauengemeinschaft stellt sich neu auf

Hofstetten. Deren Motto lautet: Alte Aktivitäten weiterführen, neue einbringen.

"Dass so Viele gekommen sind, das verheißt Gutes", resümierte Pfarrer Helmut Steidel, der die anwesenden Damen begrüßte und auch die anschließenden Neuwahlen leitete. Bei der Versammlung im November habe man die Überlegung angestellt, mit einem neuen Führungsteam in die Zukunft zu starten (siehe Infokasten). "Ich freue mich sehr über diese neue ›Lokomotive‹ der ­Hofstetter Frauengemeinschaft", hatte Steidel betont.

Petra Schmieder zeigte an, dass man den Mitgliedsjahresbeitrag, der sich seit dem Jahre 2006 auf 13,50 Euro beläuft, auf 18 Euro anheben wolle, was dann einstimmig beschlossen wurde. Doris Mickenautsch bedankte sich bei den Anwesenden im Namen des neuen Führungsteams für das entgegengebrachte Vertrauen und versicherte, dass man alte Aktivitäten mit neuen kombinieren wolle: Eine "Spirituelle Wanderung" mit der Referentin für Frauenpastoral Brigitte Stertz und ein Ausflug auf die Landesgartenschau in Lahr sei dieses Jahr ebenso in Planung wie die Teilnahme am Hofstetter Sommerspaßprogramm. "Wir würden mit den Kindern gerne Kräuterbüschel basteln und auch den Adventsmarkt in Haslach wieder mit dem Backen von Striebele unterstützen", blickte Mickenautsch voraus. Auch beim Hofstetter Adventsmarkt wolle man sich einbringen, wie genau stehe aber noch nicht fest. "Am 7. Dezember wird es wieder eine Adventsfeier mit vorangegangenem Gottesdienst geben", versicherte das Führungsmitglied.