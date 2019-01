Hofstetten Fix einig: Gotthart Schwörer sagt ja

Sein sportlicher Höhepunkt schlechthin war sicherlich 1988, neben den Spielen um die Deutsche Amateur-Meisterschaft, das legendäre DFB-Pokal-Spiel gegen Borussia Dortmund, dass 3:3 ausging, was ein Rückspiel im Westfalen-Stadion nach sich zog. Bis zu seinem 44. Lebensjahr spielte er dann noch über 16 Jahre in der Landesliga bei seinem Heimatverein DJK Welschensteinach, die er in dieser Zeit auch noch zweimal als Spielertrainer übernahm. Im Anschluss trainierte er alle Altersklassen der DJK bevor er mit den A-Junioren des Offenburger FV 2016 den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg schaffte. Zuletzt trainierte Schwörer bis Sommer 2018 nochmals die DJK Welschensteinach.