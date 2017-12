Hofstetten Eltern müssen demnächst mehr zahlen

Hofstetten. Wie von Kämmerer Markus Neumaier zu erfahren war, passt die Gemeinde die Gebühren regelmäßig den Empfehlungen der Kirchen- und kommunalen Landesverbände an. "Die vorgeschlagenen Gebühren entsprechen bei den drei- bis sechsjährigen Kindern exakt den Empfehlungen. Im Kleinkindbereich sollen die Gebühren jetzt abweichend von den Empfehlungen für Hofstetter Kinder mit 20 Prozent bezuschusst werden", erläuterte Bürgermeister Henry Heller.

Für die Betreuung jedes Kinds gibt es zwei Wahlmöglichkeiten. Zum einen werden die Öffnungszeiten für die drei- bis sechsjährigen Kinder vormittags von Montag bis Freitag (7.30 Uhr bis 12.30 Uhr) sowie bis donnerstags auch nachmittags von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Zum anderen werden verlängerte Öffnungszeiten eingerichtet, die von Montag bis Freitag ab 7.30 Uhr bis 14 Uhr eine Unterbringung vorsehen.

Die Gebührenerhöhung sieht vor, dass ein Kind in der Familie monatlich 111 Euro im Jahr 2018 kostet und sich im Jahr 2019 auf 114 Euro erhöht. Bei zwei Kindern in der Familie betragen die Gebühren 84 Euro im Jahr 2018 und 87 Euro im Jahr 2019, bei drei Kindern in der Familie 56 beziehungsweise 58 Euro und bei vier Kindern in der Familie 18 beziehungsweise 19 Euro. Für die verlängerten Öffnungszeiten soll ein Zuschlag von 15 Prozent erhoben werden.