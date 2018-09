Hofstetten "Ein Himmel gleich um die Ecke"

Schuldekan Herbert Kumpf stellte anschließend Überlegungen zum Fehrenbacherhof-Motto "Himmlische Ruhe – mitten in Gottes Schöpfung" an. Es sei ein tolles Team, das so viel für den Fehrenbacherhof bewege, lobte er die Verantwortlichen. Das spannende sei, dass der Hof "ein Himmel gleich um die Ecke" wäre, zu dem nicht hunderte von Kilometern gefahren werden müsse.

"Dass so ein himmlischer Ort von Menschen aufgebaut, gestaltet, umgebaut und jetzt grundlegend neu gestaltet wird zeigt: Menschen können am Himmel mitbauen. Gott will im Himmel nicht alleine sein!" Nach seinem Impuls-Referat lud er zur Diskussion von Fragen zur himmlischen Ruhe ein. Was sie für jeden einzelnen bedeute und wo sie erlebt werde, ließ sich am reichhaltigen Buffet der Haslacher Metzgerei Lang bestens diskutieren.

Der Fehrenbacherhof ist ein evangelisches Jugend- und Freizeitheim. Es liegt im Hof­stetter Altersbach. Das Jugendheim ist sanierungsbedürftig: Dach und Gebäude müssen saniert werden, der Sanitärtrakt erneuert und das Gebäude barrierefrei ausgebaut werden. Einen Großteil der Baukosten will die evangelische Kirchengemeinde über Spenden finanzieren. Die Gesamtkosten des Projekts werden nach neuesten Berechnungen 550 000 Euro betragen. Einige Förderanträge wurden gestellt, unter anderem bei Leader. Bisher wurden etwa 300 000 Euro an Spenden und Zuschüssen akquiriert. Als Baubeginn ist der 1. September des kommenden Jahres anvisiert.