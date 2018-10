Hofstetten Ein echter Gradmesser

SAMSTAG, 15.30 Uhr VfB Bühl – SC Hofstetten. Der VfB mit Trainer Alexander Hassenstein wurde vor Saisonbeginn als ein ganz heißer Aufstiegskandidat gehandelt. Um die Meisterschaft mitspielen war das Ziel und bleibt es weiterhin. Die Saison ist noch immer lang und alles ist für den VfB noch möglich. Für den Sportclub war das Ziel nach dem Abstieg aus der Verbandsliga sich neu in der Landesliga zu orientieren, was dem Team um Martin Leukel und Kapitän Nico Obert auch gelungen ist. "Rang drei ist eine feine Sache, doch jetzt muss sich zeigen, wohin die Reise geht", bezeichnet Leukel das Spiel beim VfB als Gradmesser.

"Mit einem Sieg sind wir weiterhin vorne dabei und haben dann die Möglichkeit uns vorne zu etablieren", sieht Leukel die Partie als richtungsweisend an. Denn die nächsten schweren Aufgaben warten schon auf den Sportclub. In der Vergangenheit hatte Hofstetten in Bühl immer einen schweren Stand. Erschwerend kommt der Ausfall von Arian Steiner und Marc Hengstler hinzu, die beide in Urlaub sind. Dafür hat sich Sebastian Bauer wieder fit gemeldet.

Doch auch die Gastgeber können nicht in Bestbesetzung antreten. Yannick Sauer ist nach seinem Platzverweis bei der 3:5-Niederlage beim FV Schutterwald (3:5) rotgesperrt und einige weitere Leitungsträger sind erst seit kurzen wieder im Training.