Hofstetten Die letzten Zweifel beseitigt

Trotz des bereits feststehenden Gesamtsieges der Einheimischen agierten Fabian Hofer (KSV) und Leonard Zavarin so, als ginge es um alles oder nichts. Der Hofstetter lief frühzeitig in einen Schwunggriff des Adelhauseners, hatte aber nach dreieinhalb Minuten eine 5:4-Führung erkämpft. In der letzten Minute gelang Zavarin eine Zweier- und Hofer eine Einserwertung. Beim Endstand von 6:6 wurde dem Oberrhein-Ringer der Punktsieg zugesprochen, da er die höhere Wertung besaß. Im abschließenden 75-kg-Freistil-Kampf machte KSV-Ringer Markus Neumaier mit seinem 13:0 Punktsieg über Jörn Schubert den Kantersieg perfekt.