Hofstetten Die Anwohner sind "dauerbelastet"

In Sachen Lärmbelastung der Anwohner wurde die Einrichtung eines Raucher-Raums diskutiert, was Bürgermeister Martin Aßmuth aber aus Gründen des Brandschutzes kategorisch ausschloss. Eine Verlegung des Raucher-Bereichs an die Rückseite der Gemeindehalle wurde in Sachen Lärmverminderung als wenig effizient angesehen. "Das Problem ist viel allgemeiner, die Anwohner in der Dorfmitte sind dauerbelastet", betonte Neumaier und zeigte die Vielfalt der nächtlichen Störungen auf. Künftig sollen die Anwohner vor großen Veranstaltungen früh und gezielt angesprochen werden.