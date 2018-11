Hofstetten "Den Käfer im Auge behalten"

Über die Gründung von Wegeunterhaltungs-Gemeinschaften informierte Revierleiter Frank Werstein am Beispiel Gutachs. "Die Gründung einer WuG hat nur Aussicht auf Erfolg bei Beachtung der Devise: Gib niemals auf", erklärte er. Zu Beginn habe es in Gutach viele Kritiker des Modells einer einzelnen Gemeinschaft für alle bestehenden Holzabfuhrwege und der neuen BZ-Wege gegeben. Aber es habe sich gelohnt, die Vorteile für den Einzelnen lägen auf der Hand. Es gebe eine zentrale Stelle für die Organisation, Abwicklung und Abrechnung der Wegeunterhaltung, außerdem sei es möglich, Fördermittel wie beispielsweise aus dem Dolen-Programm zu beantragen. Es entfalle die Suche nach Obmännern, deren Stellvertretern und Kassierern für einzelne Wege. Böschungsarbeiten würden in Gutach von einer Person mit dem Hangmäher an allen Wegen durchgeführt.

"Wegeunterhaltung heißt: Immer dran bleiben", betonte Werstein. Dann seien die Kosten am geringsten, wie er am Beitrag von zehn Euro je Hektar Waldfläche ohne Abhängigkeit von Weglängen aufzeigte. "Und das steht in keinem Verhältnis zu der erwartenden Wertsteigerung." Ob eine gemeinsame WuG auch für die Hofstetter Waldbesitzer eine Option ist, ist in weiteren Gesprächen zu klären.