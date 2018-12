Hofstetten Chor lässt den Gefühlen freien Lauf

Das Potpourri in englischer Sprache aus Gospel, Soul, Pop und eigenen Kompositionen von Da Silva ging regelrecht unter die Haut. Und beim Lauschen der zahlreichen und bravourös gesungenen Soli sprang der Funke gänzlich über.

"I’m on fire" war sich die großen Charme versprühende und im Takt hin und her wiegende Soulfamily mit geballtem Stimmvolumen, mal piano, mal forte gesungen, sicher. Mit viel Gestik ließ der Chor seinen Gefühlen immer wieder freien Lauf, und es war deutlich zu hören und zu sehen, dass die Soulfamily mit ganz viel Herz und Seele bei der Sache war. Das Publikum klatschte immer wieder hingerissen mit. Bei den Liedern "Stand by me", "When Jesus say yes nobody can say no" und "Amen" stimmten sogar alle gesanglich hochmotiviert mit ein. Restlos begeistert erklatschte sich das stehende Publikum zum Schluss noch zwei Zugaben. Die Sänger bedankten sich dafür mit "I wanna dance with somebody" und "One more time".

Der Freiburger Verein "Jung und Krebs" setzt sich für junge Menschen ein, die an Krebs erkrankt sind. Auf der Internetseite heißt es: "Unser Anliegen ist dein Wohlbefinden! Egal in welcher Situation du gerade steckst. Wir können unsere Erkrankung nicht ändern. Es liegt aber an uns, mit ihr klar zu kommen." Unter anderem gibt es eine Selbsthilfegruppe. (lmk)