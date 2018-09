Hofstetten Breitband bleibt drängendes Thema

Hofstetten (red/lmk). Bürgermeister Martin Aßmuth freute sich laut einer Pressemitteilung über den Gast aus Berlin und stellte im die derzeit aktuellsten Themen vor.

An den mobilen Raumeinheiten des neuen Kindergartens hatten die Kinder in einem Plakat festgehalten, was ihnen an den neuen Räumlichkeiten besonders gut gefällt. So wurden von den Jüngsten exemplarisch sowohl die Ruhe wie auch die neuen Stühle gelobt. Leiterin Bettina Kohler überreichte Weiß Wünsche der Erzieherinnen an die Politik in Form eines Luftballonstraußes und nutzte die Gelegenheit für den persönlichen Austausch. So war ihr auch wichtig, Verbesserungen im Rahmen der "PiA-Ausbildung" (siehe Infokasten) anzuregen.

Weiß fragte laut Mitteilung interessiert nach Details und informierte sich auch bei der Auszubildenden Sarah Vollbrecht über Ausbildungsinhalte. "Der Kindergarten und dessen strategische Positionierung ist eines der wichtigen Zukunftsthemen für Hofstetten", erklärte Aßmuth.