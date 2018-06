Hofstetten "Bin niemand, der sagt ›Das war es‹"

Er wird bereits sehnlich erwartet

Göhringer weiß, dass er in Nordrach sehnlichst erwartet wird. Dort ist die Stelle des Hauptamtsleiters seit dem plötzlichen Tod von Johannes Braun im April unbesetzt. Der Nordracher Gemeinderat entschied sich Anfang der Woche in einer nichtöffentlichen Sitzung für Göhringer als Nachfolger.

Für Hofstetten ist das eine ganz neue Situation, das ist dem Hauptamtsleiter durchaus bewusst. Viel Erfahrung geht durch die Neubesetzun g der Stellen des Bürgermeisters und des Hauptamtsleiters verloren. Aber: "Wir sind beide nicht aus der Welt", so Göhringer und fährt fort: "Ich bin niemand, der sagt, das war es". Dem neuen Bürgermeister Martin Aßmuth und auch seinem eigenen Nachfolger wünscht Göhringer, dass sie beide schnell Bindungen zu den Menschen in Hofstetten aufbauen können und das diese schnell Vertrauen fassen.

Es wäre schön, wenn die Menschen ins Rathaus gehen und dort vertraute Gesichter sähen, wünscht er sich. Die Hofstettener sollen auch in Zukunft jederzeit mit ihren Anliegen ins Rathaus gehen können.

Martin Göhringer ist in Kuhbach aufgewachsen und hat an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl studiert und arbeitete dann in der Kämmerei in Göppingen. Von dort ging der Weg weiter in Richtung Stadtkasse Lahr, wo er die Vollstreckungsbehörde leitete. Seit 2007 ist er in Hofstetten tätig.