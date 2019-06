Hofstetten Auch Haustiere brauchen Abkühlung

"Hunde sollte man bei der großen Hitze am besten in der Wohnung lassen", rät Isabelle Obert. Sie ist ausgebildete Tierarzthelferin und führt die private Tierschutz-Initiative "Animal SOS" in Hofstetten.

Die täglichen Spaziergänge mit Hunden sollten nach Möglichkeit in den frühen Morgenstunden oder am Abend eingeplant werden, damit es für die Tiere nicht zu anstrengend wird. Denn: Hunde schwitzen anders! Sie haben lediglich an den Pfoten und an der Zunge Schweißdrüsen, weshalb das eigentliche Abkühlen durch ein kühles Bad über das Fell erfolgen sollte. "Egal, ob das Bad am See, im fließenden Gewässer oder im heimischen Pool erfolgt – die Hunde lieben es auf alle Fälle", weiß Isabelle Obert aus Erfahrung.

"Was absolut gefährlich werden kann, ist schon eine kurze Wartezeit im Auto, beispielsweise während des Einkaufs." In kurzer Zeit würde sich der Innenraum eines Autos auf ungewöhnlich hohe Temperaturen aufheizen und dem Hund drohe der Hitzschlag.