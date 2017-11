Hofstetten 82-Jähriger seit einer Woche vermisst

Der Senior wurde letztmals von Angehörigen in seiner Wohnung in der Straße "Bannmatt" gesehen. Seither fehlt von dem Rentner jede Spur. Eine Suche mit Unterstützung der DRK-Rettungshundestaffel und einem Polizeihubschrauber verlief bereits in der vergangenen Woche erfolglos.

Am Donnerstag suchte nun eine Tauchergruppe des Polizeipräsidiums Offenburg den Waldsee in Hofstetten und eine gleichnamigen See nahe Haslach nach dem Vermissten ab. Ohne Ergebnis. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens dürfte der Renter mit Jeans, einer blau-weißen Winterjacke und blauen Freizeitschuhen bekleidet gewesen sein. Möglicherweise trägt der Gesuchte eine Schildmütze und hat einen Gehstock bei sich.