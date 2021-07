1 So sieht derzeit die Zufahrt zum Hofsteigweg und zur Turn- und Festhalle in Bildechingen aus – eine gewaltige Baustelle die seit Wochen für Ärger bei den Anwohnern sorgt. Foto: Morlok

Wer derzeit über die Marienstraße in Richtung Turn- und Festhalle oder Kindergarten in Bildechingen fahren muss, der sollte sein Auto nicht unbedingt vorher waschen.

Horb-Bildechingen - Er muss nämlich durch eine recht große Baustelle mit teils engen Fahrmöglichkeiten mit viel Baustellendreck. Grund dafür sind die dringend erforderliche Sanierung des "Hofsteigweg" und die Verlegung der Wasserleitungen in der "Breite".

"Die Baumaßnahmen zum Ausbau des Hofsteigwegs sowie der notwendigen Wasser- und Kanalarbeiten begannen am 7. Juni 2021. Die umfangreichen Baumaßnahmen erfordern vom 7. Juni bis 30. September 2021 die Vollsperrung der Straßen, sodass der Turnhallenparkplatz nicht, beziehungsweise nur sehr schwer anfahrbar ist", teilt die Stadt Horb mit.

Durch Einbindung des Parkplatzraumes konnten Baukosten eingespart werden

Die Kanal- und Wasserleitungsarbeiten im Hofsteigweg sind bereits komplett abgeschlossen und der im Zuge der Sanierungsmaßnahme begleitende Ausbau der Kanal- und Wasserleitungsarbeiten "In der Breite" werden von den Stadtwerken sowie der Stadtentwässerung derzeit ausgeführt. Entsprechend "schaffig" sieht es deshalb rings um die Halle aus. Die linke Parkplatzseite an der Halle, mit den beiden Vereinsheimen, wird als Zwischenlager für Erdaushub genutzt und stieß nicht bei allen Ortschaftsräten auf besonderes Verständnis. "Bei jedem privaten Bau muss man seinen Aushub abdecken, damit man ihn gegebenenfalls trocken entsorgen kann – hier anscheinend nicht", schimpfte Rat Andreas Hesse über die Info, dass die Abraumhalde liegenbleibt, bis sie abgetrocknet sei und ins Erddepot gebracht werden könne. "Durch die Einbindung des Parkplatzraumes in die Baustelleneinrichtung konnten erhebliche Baukosten eingespart werden. Zudem hat sich durch diesen Schritt die Baustellenlogistik erheblich verringert", teilte die Sprecherin der Stadtverwaltung hierzu ergänzend mit.

Weiter konnte Ortsvorsteher Rüdiger Holderried seinem Gremium mitteilen, dass das von der Stadtverwaltung beauftragte Unternehmen, die Firma Lupold, vom 2. bis 15. August Betriebsferien machen wird. Planmäßig werden bis dahin die Wasser- und Kanalarbeiten in der Einmündung zum Hofsteigweg fertiggestellt sein, hofft die Stadtverwaltung.

Ab KW 33 (16. August) werden im Hofsteigweg die Kabelarbeiten (Strom, Breitband, Beleuchtung) beginnen. Nach den technischen/leitungs- und kabelgebundenen Tiefbaumaßnahmen, werden die Bordsteinkanten und die Mauerscheiben gesetzt und der eigentliche Straßenbau wird seinen Abschluss finden können.

"Trotz der bisher ungünstigen Witterungsbedingungen gehen wir davon aus, dass die Straßenbauarbeiten im Hofsteigweg abgeschlossen sein werden, bevor die weiteren Wasserleitungsarbeiten in Richtung Marienstraße beginnen", nimmt die Stadt Horb weiter zu dieser Sanierungsmaßnahme Stellung.

Aktuell sei man voll im Zeitplan und der planmäßig vorgesehenen Fertigstellung der Gesamtmaßnahme auf Anfang Oktober wird positiv entgegengesehen, teilte Stadtsprecherin Inge Weber auf Anfrage unserer Zeitung abschließend mit.