Hofladen von Obstbauer Haller: Anzeigensteller will Sonntagsverkauf in Peterzell stoppen

Anzeigensteller will Sonntagsverkauf in Peterzell stoppen

1 Frisches Obst – auch Erdbeeren – bietet der Hofladen von Obstbauer an der Bundesstraße 33 an sieben Tagen die Woche. Foto: Helen Moser

Seit Jahren verkauft Obstbauer Haller in seinem Hofladen an der Bundesstraße 33 bei Peterzell Obst und Gemüse – und das auch sonntags. Doch das scheint jemandem gegen den Strich zu gehen. Denn gegen den Sonntagsverkauf liegt eine Anzeige vor.









Seit Jahrzehnten ist der Hofladen von Obstbauer Haller, der bei Peterzell direkt an der Bundesstraße 33 liegt, eine beliebte Adresse für frisches Obst und Gemüse. Süße Erdbeeren, Kirschen und Himbeeren, frischer Spargel, knackige Äpfel und Birnen oder auch Kartoffeln und Kürbisse – all das bietet der Familienbetrieb, der seinen Hauptsitz in Horgenzell hat, an. Und zwar täglich – auch sonntags.