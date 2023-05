Kathrin Mäder und Marco Flaig von der Feldner Mühle haben sich etwas Neues ausgedacht: Sie bieten Erzeugnisse von Landwirten an. Der Gewinn dient der Arbeit der sozialen Einrichtung.

Neuigkeiten gibt es es von der Feldner Mühle: Am Sonntag, 28. Mai, eröffnet an der Brigach in Villingen der Hofladen „querbeet“. Dessen Gewinn kommt der sozialen Einrichtung zu Gute.

Der Hof mit Tieren hat sich mittlerweile zu einer Großpflegestelle mit therapeutischem Hintergrund für in Obhut genommene Kinder und Jugendliche gewandelt. Nichts geändert hat sich dagegen an der beliebten sonntäglichen Bewirtung rund um den Hof und im Festzelt. Allerdings melden sich bei Geschäftsführerin Kathrin Mäder und ihrem Team nach der Coronapandemie nur noch wenige Vereine – genauer gesagt: nur halb so viele. Entsprechend geringer wurde auch das Spendenaufkommen.

Angebot von Brot bis zu Eis

Für einen Ausgleich sorgen soll nun der Hofladen, der an jedem Sonntag ab 10 Uhr geöffnet haben und regionale Bio-Produkte anbieten wird: vom frisch gebackenen Brot über Heumilch, Käse, Nudeln, Joghurt und Eier vom Breghof in Bruggen über Honig des Dunninger Imkers Antonio Palomares bis hin zum Bauernhofeis vom Tannheimer Vogtshof. Die Idee dazu kam Kathrin Mäder bei ihrem wöchentlichen Besuch auf dem Breghof, bei dem sie nach schlechten Erfahrungen mit verschimmelten Heu seit einiger Zeit ihr Tierfutter kauft und sie sich rundherum wohl fühlt.

„Mir selbst ist es sehr wichtig zu wissen, woher meine Lebensmittel kommen und dass dafür kein Tier leidet“, sagt sie. Um den produzierenden Hof außerdem zu unterstützen, wurde die Feldner Mühle selbst Kunde und setzt jetzt sowohl auf die Besucher der Feldner Mühle als auch auf die Laufkundschaft, die an den Sonntagen daran vorbeiwandert. Am vergangenen Sonntag – da wirtete der CDU-Stadtverband Villingen-Schwenningen– wurde das Vorhaben probeweise schon einmal in der einst für den Weihnachtsmarkt selbst gebauten Holzhütte gestartet – mit bestem Erfolg.

Auch Verkauf von Tierfutter geplant

An Pfingsten wird „querbeet“ sogar zwei Tage lang geöffnet haben und das Feldner-Mühle-Team mangels einer ehrenamtlichen Bewirtung selbst wirten – mit eigens gebackenem Kuchen und kleinen Leckereien. Ein Wochenende später übernimmt dann das Deutsche Rote Kreuz (DRK) aus Fischbach die Bewirtung der Besucher. Der neue Hofladen „querbeet“ hat ab sofort an jedem Sonntag geöffnet. Kathrin Mäder hat ihn gemeinsam mit ihrem Freund Marco Flaig gegründet. Der Maschinenbautechniker kümmert sich auch sonst mit um die Feldner Mühle. Wenn alles gut läuft, wird man dort bald auch Tierfutter – natürlich Bio – anbieten.