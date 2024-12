Hofkonditorei Röcker: In Hechingen gibt’s jetzt Dubai-Pralinen

1 Im Schaufenster der Hofkonditorei Röcker am Hechinger Marktplatz werden die Dubai-Pralinen angeboten. Foto: Benjamin Roth

Über „Tiktok“ und „Instagram“ hat sich die Dubai-Schokolade wie ein Lauffeuer verbreitet. Nun ist der Trend auch in der Hofkonditorei Röcker in Hechingen angekommen – doch nicht in Schokoladen- sondern in Pralinenform.









Wer ins Schaufenster der Hofkonditorei Röcker am Hechinger Marktplatz blickt, kommt um das neueste Produkt der Konditor-Spezialisten nicht herum. In einer goldenen Schachtel verpackt, werden dort Dubai-Pralinen angeboten. Heißt: Der Hype um die sogenannte Dubai-Schokolade ist auch in Hechingen angekommen – nur eben in Pralinenform.