Groß ist die Freude bei Familie Christof, Stefanie und Elke Günter (von links), als ihre neue Kapelle gesegnet wird.

Zu einem besonderen Tag wurde der dritte Fastensonntag für Christof und Elke Günter mit Tochter Stefanie, denn der langersehnte Wunsch, eine Kapelle ihr Eigen zu nennen, ging in diesen Tagen in Erfüllung.















Vöhrenbach-Urach - Drei Jahre Geduld, eine Menge Arbeit und die Koordination etlicher Handwerker waren allerdings notwendig, bis man an eine Einweihung denken konnte. Die Corona-Pandemie stellte ein weiteres Hindernis dar. So konnte die Segnung lediglich im engsten Familienkreis vollzogen werden. Schon im vergangenen Jahr, am Pfingstmontag, war die Segnung vorgesehen gewesen, doch Corona machte den Termin zunichte. Und auch aktuell spielte die Pandemie immer noch eine Rolle. Die Segnung gab es deshalb nur in familiärer Runde. Segnung oder Weihe? Den kleinen feinen Unterschied erklärte Pfarrer Martin Schäuble: "Eine Weihe kann nur der Bischof ausführen, und eine Segnung darf ich machen. Die meisten Kapellen oder Hofkapellen sind also gesegnet, es sei denn, der Bischof erteilt eine Vollmacht, dann kann auch der Pfarrer eine Weihe ausführen", ergänzte Schäuble.

Patron ist der heilige Eustachius

Die Freude bei Pfarrer Schäuble und Familie Günter konnte an den Gesichtern abgelesen werden, als die Segnung vonstatten ging. Nicht nur mit herzlichen Worten, sondern auch mit Weihwasser und Weihrauch erhielt so die neue Kapelle, unweit neben dem Wohnhaus und der 880 Meter hoch gelegenen Höllmühle im Fahlenbachtal, den kirchlichen Segen. Kapellenpatron ist der heilige Eustachius. Gesegnet wurde auch die auf dem Kapellendach installierte Glocke, die den Segen der heiligen Cäcilia erhielt und mit hellem Klang anschließend auf sich aufmerksam machte. Seit rund einem Jahr schon erklingt die Cäcilienglocke dreimal am Tag. Frühmorgens um halb sieben, zur Mittagszeit und abends um halb sieben vermittelt die Glocke, was die Stunde geschlagen hat.

Guss der Glocke hautnah miterlebt

In diesem Zusammenhang war die Fertigung der Glocke für die Familie Günter eine ganz besondere Erfahrung, denn den Guss vor Ort bei der Glockengießerei Grassmayr ins Innsbruck verfolgte sie hautnah mit. Die Eustachius-Kapelle steht nun in idyllischer Landschaft auf dem Fahlenbach. Ein wahres Kleinod, wird es jedem Betrachter in den Sinn kommen. Und Pfarrer Schäuble ergänzte die optische Bewertung noch mit den Worten: "Es ist auch ein Stück Glaube, der hier entstanden ist und mit Leben erfüllt werden sollte." Die Kapelle ist fast fünf Meter lang, 4,50 Meter breit, hat ein Walmdach und einen schönen Glockenturm.

Nach der Segnung zelebrierte Schäuble die erste Messe in der Kapelle. Gebete, auch für eine gute Zukunft, Gesundheit und in Gedenken an verstorbene Familienmitglieder sowie gesungene Lieder, die Stefanie Günter an der elektronischen Orgel umrahmte, vervollständigten die würdevolle Feier, die mit "Großer Gott wir loben dich" endete.

Kreuz der Holzschnitzer Kleiser

Christof Günter richtete im Namen seiner Familie Dankesworte an Pfarrer Schäuble für die ehrwürdige Gestaltung. Dankbar zeigte sich Familie Günter zudem, dass sie von den Uracher Holzschnitzern Otmar und Wolfgang Kleiser ein schönes Kreuz erhalten haben, das jetzt über dem Altar in der neuen Kapelle hängt. Ursprünglich hatte das Kreuz einen Platz in der Werkstatt von Otmar Kleiser. Geschaffen hat das Kreuz der Vater der beiden, Augustin Kleiser.

Größere Feier im September geplant

Im September, so Corona es zulässt, will die Familie Günter auch zu einer etwas größeren Feier mit Handwerkern, Freunden und Gönnern einladen. Blickt man zurück, so gab es vor 25 Jahren die letzte Segnung einer Kapelle in Urach. Das war die Kapelle der Familie Hofmaier, die an Christi Himmelfahrt im Mai 1997 von Pfarrer Anton Schätzle gesegnet wurde. Bemerkenswert ist die große Anzahl an Kapellen in Urach. Mit der neuen Kapelle der Familie Günter gibt es jetzt acht Kapellen auf Uracher Gemarkung.

Info: Wer war Eustachius?

Der heilige Eustachius hieß vor seiner Bekehrung Placidus. Er war Heermeister einer Legion in Kleinasien unter Kaiser Trajan. Eine Überlieferung besagt, dass Eustachius bei einer Jagd einem Hirsch begegnete, der zwischen seinem Geweih ein strahlenumwobenes Kruzifix trug. Vor Schreck fiel er vom Pferd und hörte die Stimme Christi. Die Erscheinung wiederholte sich. Auch Placidus Frau hörte die Stimme. Daraufhin ließ er sich mit seiner gesamten Familie taufen und erhielt den Namen Eustachius. Der Heilige und seine Familie sollen im Jahre 118 das Martyrium erlitten haben. Wie Hubertus wird auch der heilige Eustachius als Schutzpatron der Jäger verehrt. Vor allem in Bayern und Österreich ist Eustachius häufig als Schutzpatron der Jägerschaften und Schützenbruderschaften zu finden.