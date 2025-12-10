Hofgut Neckarburg Rottweil: JVA neben Gastronomie – so steht Ralf Roming jetzt zum Projekt

Ralf Roming vom Hofgut Neckarburg war noch vor zehn Jahren strikt gegen den Gefängnisneubau im Esch. Wie sieht er die Entwicklung heute? Wir haben mit ihm gesprochen.
Ein Großgefängnis in unmittelbarer Nähe zum Hofgut Neckarburg, einem beliebten Ausflugsziel? Das war für Ralf Roming, den Betreiber des Hofguts Neckarburg, noch vor zehn Jahren unvorstellbar, wie er damals im Interview mit unserer Redaktion sagte. Heute, zehn Jahre später ist das Hofgut als Ausflugsziel bestens etabliert, ist eine gefragte Location für Hochzeiten, Geburtstage, Familien-, und Firmenfeiern.