Hofgut Martinsberg in Rottenburg: Das faire Modell hinter dem Flüssigei

Was tun mit zu vielen Eiern? Das Hofgut Martinsberg in Rottenburg zeigt, wie man Überschuss in Nachfrage verwandelt.

Kurz vor Ostern 2022, der Hauptsaison für Eier, bricht der Umsatz auf dem Hofgut Martinsberg in Rottenburg um 40 Prozent ein. Der Grund: Durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriff auf die Ukraine und die folgende Inflation kaufen die Kunden preisbewusster ein. „Wir hatten die Idee schon vorher, aber dieser Druck hat uns gezwungen. Ohne die Projektumsetzung, wäre ich mir nicht sicher, ob wir hier noch Hühner hätten“, sagt Severin Hauenstein, Betreiber des Bioland Hofguts Martinsberg. Die Lösung: Flüssigei für Gastronomie, Bäckereien oder Kantinen.

So stellt das Bioland Hofgut Martinsberg Flüssigei her

Die Mitarbeiter des Hofguts verarbeiten hofeigene Eier und solche von externen Partnerhöfen. Diese werden von einer Maschine aufgeschlagen, von Schalen und Membranen befreit und fließen entweder als Vollei oder getrennt in Eigelb und Eiklar weiter. Nach dem Aufschlagen und Filtern erfolgt die Pasteurisierung, um unter anderem Keime abzutöten. Herkömmliche Verfahren nutzen dafür Plattenwärmetauscher.

Nicht auf dem Hofgut Martinsberg. Bei der hiesigen Technik, genannt Kavitation, entstehen Vakuumbläschen im flüssigen Ei, die platzen und Energie abgeben. „Das erhitzt das Ei recht zügig und wir können die Hitzeentwicklung ganz genau steuern. Da wir langes Erhitzen vermeiden, bleiben die Backeigenschaften erhalten“, erklärt der Landwirt. „Eine Biobäckerei hat uns rückgemeldet, dass sie nun Teige machen können, die vorher nicht möglich waren.“

Der Pasteur erhitzt das flüssige Ei, um Keime abzutöten. Foto: Cornelius Rück

Das fertige Produkt wird rasch auf ein Grad Celsius heruntergekühlt, in Beutel abgefüllt, ähnlich den bekannten Bag-in-Box-Systemen, und tiefgefroren. Aus 30.000 Eiern entstehen in sechs Stunden rund 1700 Kilogramm Vollei.

Es gibt ein grundsätzliches Problem bei der Eierzeugung: Eier werden über das Jahr verteilt unterschiedlich stark nachgefragt. Besonders vor Weihnachten und Ostern ist die Nachfrage hoch, dazwischen bricht der Umsatz laut Hauenstein um mehr als 50 Prozent ein. Doch Hühner legen kontinuierlich Eier.

So sieht das Endprodukt aus. Foto: Cornelius Rück

Da das Endprodukt durch die verbesserten Prozesse länger als bei herkömmlichen Verfahren haltbar ist – eineinhalb Jahre statt wenige Wochen – lassen sich so die saisonalen Schwankungen ausgleichen.

Partnerschaft statt Preiskampf

Viel des Geschäftsmodells des Hofguts Martinsberg basiert deshalb auf partnerschaftlicher Kooperation und Vertrauen, sowohl auf Anlieferer- als auch Abnehmerseite.

Circa 6000 Hühner in sechs Ställen leben auf dem Hofgut Martinsberg nach Bioland-Kriterien. Foto: Cornelius Rück

„Wir wollen wissen, wie die Tiere leben, was sie für Futter bekommen“, sagt Hauenstein. „Es sollen langfristige Partnerschaften werden. Wir wollen Erzeuger auskömmlich bezahlen, ohne Preiskampf, wie im Einzelhandel. Ein Ei im Sommer soll gleich viel wert sein, wie im Winter. Das schafft Planungssicherheit beim Erzeuger.“ Und der Prozess, durch den das Flüssigei länger als bei herkömmlichen Methoden haltbar bleibt, sorgt für Liefersicherheit bei den Kunden.

Das Flüssigei wird bei minus 18 Grad Celsius gelagert. Foto: Cornelius Rück

Landwirtschaft mit industriellem Anspruch – aber ohne Industrie

„Flüssigei herstellen ist ein industrieller Prozess. Dass so etwas auf einem landwirtschaftlichen Betrieb stattfindet, ist ein Novum. Wir wollen aber keine hundertprozentige Auslastung, dann rutschen wir ins industrielle ab und alles klafft wieder auseinander. Wir wollen immer das bestmögliche für Mensch, Tier und Umwelt. Dann macht die Arbeit Spaß.“, erklärt Hauenstein. Maximal alle zwei Wochen würde die Maschine demnach laufen.

Eier, Eier, Eier – palettenweise liegen sie bereit für die Verarbeitung. Foto: Cornelius Rück

Damit Betriebe in anderen Regionen vom Konzept lernen können, ließ das Hofgut den Prozess wissenschaftlich begleiten. Nicht nur das, auch Besucher können dort etwas lernen. Durch große Fenster erhalten sie Einblicke in die Flüssigeiproduktion, Tafeln klären über den Prozess auf.

So sieht die gläserne Produktion aus. Foto: Cornelius Rück

„Wir haben die Möglichkeit, die gesamte Wertschöpfungskette darzustellen, vom Huhn bis zum Endprodukt. Das ist didaktisch sehr wertvoll. Wir sind allerdings noch nicht ganz fertig“, meint Hauenstein. In der Zukunft hofft er, Schulklassen und Kindergartengruppen auf dem Hof begrüßen zu können.