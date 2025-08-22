Hofgut Martinsberg in Rottenburg: Das faire Modell hinter dem Flüssigei

Was tun mit zu vielen Eiern? Das Hofgut Martinsberg in Rottenburg zeigt, wie man Überschuss in Nachfrage verwandelt.
Kurz vor Ostern 2022, der Hauptsaison für Eier, bricht der Umsatz auf dem Hofgut Martinsberg in Rottenburg um 40 Prozent ein. Der Grund: Durch den völkerrechtswidrigen russischen Angriff auf die Ukraine und die folgende Inflation kaufen die Kunden preisbewusster ein. „Wir hatten die Idee schon vorher, aber dieser Druck hat uns gezwungen. Ohne die Projektumsetzung, wäre ich mir nicht sicher, ob wir hier noch Hühner hätten“, sagt Severin Hauenstein, Betreiber des Bioland Hofguts Martinsberg. Die Lösung: Flüssigei für Gastronomie, Bäckereien oder Kantinen.