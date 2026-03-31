Hofgut Leo in Gresgen: Ein Sonnenraum aus Mondholz

Es sei kein Zufall, dass die Eröffnung des sogenannten „Sonnenraumes“ ausgerechnet zum Zeitpunkt der Tag- und Nachgleiche stattfindet, sagte Hofgut-Initiator Thomas Hann in seiner Ansprache. Auf den Einklang mit Natur und Kosmos werde viel Wert gelegt. Aus diesem Grund kamen fast ausschließlich natürliche Baumaterialien zum Einsatz, die sich positiv auf die Nutzer des Raumes auswirken sollen. Eine Besonderheit sei das so genannte reziproke Dach, bei dem ein Stamm den anderen stützt, was von seiner Idee der Hofgut-Gemeinschaft besonders gut gefällt.

Zu Schade für Schuppen Nur einmal musste Tischlerin Juli Witt, die den Pavillon mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten Edward Davies in mehrmonatiger Arbeit errichtete, laut protestieren. Der Bau habe sich keineswegs fast von alleine entwickelt. Nein, das Projekt kostete auch viel Konzentration, Improvisation und harte Arbeit. Sie berichtete, dass die Wartezeit auf die Baugenehmigung zermürbend gewesen sei, das Projekt in seiner Gesamtheit vom Fundament bis zum Dach-Grün aber sehr erfüllend wirkte.

Thomas Hann verschwieg nicht, dass der Sonnenraum zunächst als Müllbehälter-Unterstand und Fahrradschuppen angedacht und beim Bauamt beantragt worden war. Dann gab es im Leo aber Vorträge zu Mondholz und reziproker Bauweise und die Pläne wurden umgeworfen. „Der schöne Bauplatz ist viel zu schade für einen Schuppen“, hieß es.

Die Änderung des Bauantrags war im Ortschaftsrat von Gresgen auf Argwohn gestoßen. Die Rede war von einer „Salamitaktik“ und den Bauleuten wurde zu verstehen gegeben, dass man künftig die tatsächliche Nutzung des Gebäudes genau im Auge behalten werde. Klar beauflagt wurde, dass von dem „Sonnenraum“ keinerlei Lärm ausgehen dürfe.

Ein Raum zum Meditieren

Hann erklärte in seiner Eröffnungsrede: „Das ist ein Raum zum Meditieren, für Yoga, damit Menschen zu sich selbst finden können.“ Die originelle sichtbare Dachkonstruktion, bei der ein Stamm den anderen trägt und dadurch gewollte Symbolkraft besitzt, sowie ein großes Bullauge ermöglichen den Kontakt nach oben. Mondholz-Experte Carl Beier war ein weiterer Akteur beim Sonnenraum-Projekt. Er erklärte kurz das uralte Wissen, dass Holz unbrennbar ist, wenn es an zwei bestimmten Tagen im Jahr geschlagen wird. Grundsätzlich gelte, dass Holz, das bei zunehmendem Mond gefällt wird, für Brennholz geeignet ist, bei abnehmendem Mond für Bauholz. Das sei durch jahrhundealte Erfahrung bewiesen. Teilnehmer der Baumsuche berichteten von der unglaublichen Erfahrung im Wald, dass Bäume zu ihnen gesprochen hätten: „Nimm mich mit für das Leo-Projekt.“ Als i-Tüpfelchen konnte das Hofgut auch noch eine alte Dachbegrünung übernehmen, die einer Carport-Sanierung weichen musste. In einem Schlussspurt wurden 21 Tonnen Granitkies und Steinplatten für die Einfriedung herangeschleppt und ein Findling vor dem Sonnenraum platziert. Hann verriet bei der Eröffnung mit Musik und Klangschalen, Grillwurst und Reiki, dass demnächst ein zweiter Pavillon im Löwen-Garten entstehen soll.