Hofgut Leo in Gresgen: Ein Sonnenraum aus Mondholz

Mit einer Feierstunde und Ansprachen hat das Hofgut Leo in Gresgen kürzlich einen Meditationsraum im Garten eröffnet. Bei dem Pavillon-Projekt fügte sich eins zum anderen.
Es sei kein Zufall, dass die Eröffnung des sogenannten „Sonnenraumes“ ausgerechnet zum Zeitpunkt der Tag- und Nachgleiche stattfindet, sagte Hofgut-Initiator Thomas Hann in seiner Ansprache. Auf den Einklang mit Natur und Kosmos werde viel Wert gelegt. Aus diesem Grund kamen fast ausschließlich natürliche Baumaterialien zum Einsatz, die sich positiv auf die Nutzer des Raumes auswirken sollen. Eine Besonderheit sei das so genannte reziproke Dach, bei dem ein Stamm den anderen stützt, was von seiner Idee der Hofgut-Gemeinschaft besonders gut gefällt.