Hofgut Leo in Gresgen: Die Genossenschaft meldet Insolvenz an

Die Hofgut Leo Cooperative Gresgen ist zahlungsunfähig. Vorstand Thomas Hann bestätigt auf Anfrage, dass die Genossenschaft beim Amtsgericht Waldshut Insolvenz anmelden musste.
In dieser Woche ist es trubelig im Tagungshotel Leo, ehemals Hotel Löwen, in Gresgen. Am Wochenende waren 40 Sängerinnen in dem historischen Gebäude in der Dorfmitte einquartiert. Dann kamen 25 Seminarteilnehmerinnen zu einem Workshop. Und dazwischen lief auch noch der sehr gut besuchte Grillnachmittag zweier Gresger Barbecue-Freunde im Biergarten.