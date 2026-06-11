Hofgut Leo in Gresgen: Die Genossenschaft hat sich übernommen

In dieser Woche ist es trubelig im Tagungshotel Leo, ehemals Hotel Löwen, in Gresgen. Am Wochenende waren 40 Sängerinnen in dem historischen Gebäude in der Dorfmitte einquartiert. Dann kamen 25 Seminarteilnehmerinnen zu einem Workshop. Und dazwischen lief auch noch der sehr gut besuchte Grillnachmittag zweier Gresger Barbecue-Freunde im Biergarten.

Ausgerechnet jetzt trifft die Nachricht von der Zahlungsunfähigkeit der Genossenschaft aus Gresgen wie aus heiterem Himmel und zur Unzeit ein. Vorstand Thomas Hann bestätigt die Nachricht, dass in Waldshut Insolvenz angemeldet werden musste. Nach seinen Angaben ist es „ein kleines Darlehen über 300.000 Euro“, das im März fällig war und nicht zurück bezahlt werden konnte. Hauptgläubigerin ist die GLS-Bank, eine „sozial-ökologische Bank“, wie diese sich selbst bezeichnet. Aber auch beim Finanzamt steht die Genossenschaft in der Kreide, deutet Hann an.

Der Gründer der „ersten regenerativen Genossenschaft“ macht keinen Geheimnis daraus: „Es ist einfach zuviel. Wir haben uns übernommen.“

300 000 Euro Darlehen

Auf Nachfrage legt Hann offen, dass der Bank bereits im letzten Jahr 140.000 Euro zurück bezahlt worden seien. Die Endfälligkeit des jetzigen Darlehens in Höhe von 300.000 könne nicht aufgebracht werden. Man müsse erkennen, dass betriebswirtschaftlich viel zu optimistisch geplant wurde, räumt Hann selbstkritisch ein. Insgesamt seien 1,6 Millionen Euro bei der Bank aufgenommen worden, um den historischen Betrieb Löwen in Gresgen vom Vorbesitzer Franz Stowasser zu übernehmen.

Rückblick: Es ist knapp fünf Jahre her, dass Hann mit zwei Mitstreitern im Bürgerzentrum von Gresgen die Einwohner zu einer denkwürdigen Informationsveranstaltung einlud. Damals prallten zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite Idealisten, die von einer besseren Welt redeten, die sie im Zeller Bergland starten wollten. Auf der anderen Seite 70 überwiegend bodenständige Gresger, die hofften, dass es im altehrwürdigen Löwen eine Fortsetzung des gerade geschlossenen „Gässle“ geben möge. Hann redete von „Gresger Währung“ und der damaligen Ortsvorsteher Peter Eichin sagte knapp: „Zapft ein gutes Bier, der Rest kommt von alleine.“

Aber Hann wollte kein Bier zapfen und auch keine Pommes mit Wurstsalat verkaufen. Aus dem Löwen wurde das „Hofgut Leo“. Was der „Visionär“, wie er damals genannt wurde, genau wollte, verstand im Dorf niemand. Mal wurde ayurvedische Küche geboten, mal war gastronomisch überhaupt nichts los. Dann pries Hann eigene „Leuchtturmprojekte“ an, wahlweise auf den Feldern Kunst und Kultur, mal in der Wirtschaft, Permakultur oder Gesundheit, Ökologie oder Transzendenz. Alles und nichts. Aber immer mit erhobenem Finger, belehrend.

Rückblickend gesteht Hann ein: „Wir haben lange gebraucht für ein tragfähiges Konzept.“ Und weiter: „Wir mussten Zielkunden und Kernangebote finden.“

Es wirkt beinahe bitter. Seit einiger Zeit ist der Leo bodenständiger geworden. Die Gastronomie wird am Wochenende von einem netten Ehepaar betrieben. Und die Tagungsgäste strömen kräftiger in das Haus. Als Zugpferde erweisen sich auch zwei Einheimische, die einmal im Monat zum Barbecue einladen. Dann ist der Biergarten mit Gresgern proppevoll – wie in alten Zeiten. Es gebe jetzt jedes Jahr Wachstum und Gewinn im Leo, sagt Hann.

Eigenregie abgelehnt

Und jetzt das: der Gang zur Insolvenzrichterin in Waldshut-Tiengen wegen des Darlehens. „Wir wollten die Insolvenz in Eigenverantwortung hinbekommen“, sagt Hann. „Das Gericht hat die Eigenverantwortung abgelehnt.“ Nach eigenen Angaben habe er gegen diese Entscheidung Widerspruch eingelegt. Zum Insolvenzverwalter wurde die Kanzlei Pantaleon gen Stemberg aus Freiburg berufen. „Wir sind jetzt nicht mehr selbstbestimmt, das ist das Problem“, sagt Hann. Vielversprechende und hochdotierte Förderprojekte müssten nun auf Eis gelegt werden. Da ist zum einen der Einbau einer innovativen Pyrolyse-Heizung, die die Ölheizung ersetzen sollte – eine teure Investition. Und da ist der vom Biosphärengebiet bewilligte geplante Biosphärenpfad in Gresgen, der mit einem hohen fünfstelligen Betrag ausgestattet worden wäre. „Dort befinden wir uns in Abklärung“, berichtet Hann.

Zwei Dinge beschäftigen den Initiator der Genossenschaft jetzt am meisten. Der Geschäftsbetrieb im Leo dürfe durch das Insolvenzverfahren keinen Schaden nehmen. „Der Betrieb läuft aktuell super. Wir haben Reservierungen bis 2028.“ Und die 120 Genossen, die den Versprechungen des Visionärs gefolgt sind, sollen keinen finanziellen Nachteil erleiden. „Wir versuchen alles, dass die Genossenschaft bestehen bleibt und die Mitglieder ihre Anteile behalten.“ Anteilsscheine wurden für je 777 Euro verkauft. Franz Stowasser, Vorbesitzer des Löwen, hält die größten Anteile an der Cooperative Leo. Härter trifft es Thomas Hann selbst. Er sei, so sagt er, privat mit 100.000 Euro haftend. Aber er hat seinen unerschütterlichen Optimismus nicht verloren. Die Bank sei angeblich kooperativ und zu einem Verzicht auf Teile der Schulden bereit. Und: „Es hat keiner etwas davon, wenn die Immobilie zugemacht wird.“