Hofgemeinschaft geplant: Gruppe will auf Schwarzwaldhof bei St. Georgen leben

Gruppe will auf Schwarzwaldhof bei St. Georgen leben

1 Auch Gemüseanbau in Form von solidarischer Landwirtschaft ist Teil der Idee. (Symbolfoto) Foto: Pixabay/Planet_Fox

Eine Wohngemeinschaft mit besonderem Konzept soll im Raum St. Georgen entstehen. Wie dieses aussieht, erklärt Robin Strbek im Gespräch mit unserer Redaktion. Er gehört zu der Gruppe, die derzeit noch Mitstreiter für ihr Wohnprojekt sucht.









Link kopiert



Eine solidarische Hofgemeinschaft soll in St. Georgen oder der Umgebung entstehen – das ist die Vision einer Gruppe um Robin Strbek. „Eigentlich sind wir schon seit mehreren Jahren dran, immer wieder am Philosophieren und Diskutieren“, sagt Strbek über sich und seinen Bruder. Seit etwa zwei Jahren werde die Vision nun immer konkreter. Die beiden jungen Familien mit Kindern wollen sesshaft werden – und möchten dafür ein besonderes Konzept in die Tat umsetzen.