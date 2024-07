Hoffnungsträger von Ola Källenius: Warum der neue CLA das elektrische Schicksalsmodell für Mercedes ist

1 Vorzeigeobjekt: der neue Mercedes CLA Foto: M-B/Global Commun

Es hat in der Mercedes-Geschichte kaum ein anderes Auto gegeben, mit dem so viele Hoffnungen verbunden sind wie mit der neuen CLA-Baureihe. Mit ihr soll im nächsten Jahr das Elektro-Geschäft endlich Fahrt aufnehmen.









Link kopiert



Die gewünschte Steilvorlage liefert die prominente Moderatorin Judith Rakers mit der Frage, wann denn der beste Zeitpunkt gekommen sei, auf ein Elektro-Auto umzusteigen. Was bei der festlichen Eröffnung des E-Campus bei Mercedes in Untertürkheim vor zwei Wochen zur Antwort führt, dass es dafür keinen geeigneteren Moment gebe als das Jahr 2025. In diesem Fall ist es Mercedes-Technikvorstand Markus Schäfer, der die Konzern-Überzeugung nach außen trägt, mit dem neuen CLA die elektrische Erfolgsformel gefunden zu haben. Zuvor hatte dies auch schon Unternehmenschef Ola Källenius gesagt – unter anderem bei der letzten Hauptversammlung der Mercedes-Benz Group.