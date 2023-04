Schwerstkrank und noch einen Wunsch: Die Schülerin Aurora der Maximilian-Kolbe-Schule (MKS) ist an Krebs erkrankt. Im Herbst vergangenen Jahres wünschte sie sich eine Möglichkeit, mit Christus ins Gespräch treten zu können – eine Bank, auf der sie sich neben Jesus setzen kann, um Hoffnung und Kraft zu schöpfen für ihre kräftezehrende Behandlung.

Auroras Idee war eine Hoffnungsbank, die sie sich für alle anderen Kinder und Jugendlichen wünscht, die an der MKS Jesus nahe sein möchten. Wenn sie Trost brauchen, nachdenken oder sich einfach an eine starke Schulter anlehnen wollen.

Nun konnte ihr Herzenswunsch in Erfüllung gehen. Der Schulförderverein gemeinsam mit Rottweiler Künstlers Tobias Kammerer sammelten Spenden für das „Christusbänkle“. Fast 6500 Euro wurden während Anfang Oktober gesammelt. Und so konnte die Bank bei der Rottweiler Bildhauerin Regula Birk-Schultz in Auftrag geben werden.

Die Hoffnungsbank an ihrem geschützten Ort. Foto: MKS

Und nun hat die Hoffnungsbank ihren Platz gefunden. Viele helfende Hände, Unterstützer und Spender haben dazu beigetragen, dass die Bank einen schönen, geschützten Platz auf dem Grundschul-Pausenhof der MKS gefunden hat. Der Einweihung und Segnung wurde wochenlang entgegengefiebert und auch Auroras Klasse hat sich für die Segnung etwas Besonderes einfallen lassen.

Schnell haben die Schüler an der tröstenden Schulter zufrieden angelehnt

Ein Wünschegefäß ist neben der Bank zu finden. In dieses legen die Schüler während ihres Morgenkreises „Samen der Hoffnung“ hinein. Die Schüler versprachen, ihre Saat zu pflegen, damit dort Blumen blühen, wenn Aurora die Bank besuchen kommt. Auch die anderen MKS-Schüler haben die neue Hoffnungsbank bereits zuvor in einem Morgenkreis in ihren Klassen thematisiert. „Alles wird leichter, wenn uns jemand hält, uns jemand beisteht...“, hieß es dort und, dass die Hoffnungsbank nun ein Ort ist, an dem die Schüler ihre Sorgen in Jesu Hand legen können.

„Hände sind wichtig, wenn es uns nicht so gut geht. Wenn wir ängstlich sind, wenn uns etwas plagt und belastet. Vielleicht brauchst du diesen Platz heute nicht und morgen auch nicht. Vielleicht brauchst du ihn aber irgendwann“, hieß es im Morgenkreis. Es dauerte nicht lange, bis sich Kinder auf die Bank setzten und sich zufrieden anlehnten. Die MKS freue sich bereits auf Aurora, die dann ihren Platz neben Jesus findet.