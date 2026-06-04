Hoffnung in Pfaffenberg: Windpark noch nicht in trockenen Tüchern

Die geplanten Windräder der Elektrizitätswerke Schönau (EWS) am Zeller Blauen waren Thema im Ortschaftsrat Pfaffenberg.
Die Politik des Schweigens habe beim geplanten Windpark acht Jahre lang funktioniert. Deshalb setzte Pfaffenbergs Ortsvorsteher Werner Ganter das Thema jetzt auf die Agenda, um den aktuellen Sachstand zu erfragen. Nach einer entsprechenden Anfrage im Gemeinderat der Stadt Zell berichtete Ganter dem Gremium und den Zuhörern nun über die derzeitige Situation. Pfaffenberg sei schließlich der Ortsteil, der mit seinem Weiler Käsern am härtesten von den Windrädern betroffen sei.