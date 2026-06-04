Hoffnung in Pfaffenberg: Windpark noch nicht in trockenen Tüchern

Die Politik des Schweigens habe beim geplanten Windpark acht Jahre lang funktioniert. Deshalb setzte Pfaffenbergs Ortsvorsteher Werner Ganter das Thema jetzt auf die Agenda, um den aktuellen Sachstand zu erfragen. Nach einer entsprechenden Anfrage im Gemeinderat der Stadt Zell berichtete Ganter dem Gremium und den Zuhörern nun über die derzeitige Situation. Pfaffenberg sei schließlich der Ortsteil, der mit seinem Weiler Käsern am härtesten von den Windrädern betroffen sei.

Ernüchternde EWS-Antwort auf Anfrage von Isele Gut fand der Ortsvorsteher, dass Bürgermeisterin Marion Isele sofort auf das Anliegen eingegangen sei und bei den Vorhabenträgern in Schönau nachgehört habe. Was sie hingegen als Antwort erhielt, sei ernüchternd wenig. Eigentlich sei Isele nur mit einer Pressemitteilung aus Dezember abgespeist worden. Es gebe noch „offene Punkte, die zu klären sind und einige juristische Fragen“ gab Ganter die mehr als dürftige Auskunft wieder.

Im Juni vor Gericht

Jeder im Raum – darunter auch Anlieger Stefan Fritz als Hauptbetroffener von vier Windrädern im Abstand von 600 Metern hinter seinem Hof – kannte mehr Details. Zum Beispiel der Aspekt, dass die Zuwegung zum Bau der Windräder auf dem Zeller Blauen noch immer nicht vom Regierungspräsidium genehmigt ist. „Das ist nicht unerheblich“, hieß es.

Bekannt war in Pfaffenberg auch, dass im Juni die Klage der EWS gegen Auflagen des Landratsamtes in Mannheim verhandelt wird. Wie berichtet, ist EWS nicht mit einigen Bedingungen der Genehmigungsbehörde einverstanden. Als schwerwiegend werde empfunden, so die Annahme in Pfaffenberg, dass nachts eine Teilabschaltung der Windräder erfolgen muss. Als wirtschaftlich ebenfalls gravierend wird eine jährliche Ausgleichszahlung für Eingriffe in die Natur in Höhe von 129.000 Euro gewertet. Zwar sei die Vertreibung von Wespenbussard und Rotmilan mit Geld nicht zu kompensieren, so Anlieger Fritz, dennoch sei der Betrag ein Batzen.

Ganter sieht mangelnde Wirtschaftlichkeit

Ortsvorsteher Ganter kommentierte den Stand der Dinge so: „Da oben ist beileibe nicht alles in trockenen Tüchern.“ Er setzt auf den Aspekt mangelnde Wirtschaftlichkeit: Die Erlöse für Strom aus Windkraft seien in den letzten zwei Jahren um nicht weniger als 20 Prozent zurück gegangen. Das spüre eine Flautenregion wie der Südwesten besonders. „Gleichzeitig kosten die Anlagen noch immer gleich viel Geld“, stellte er die Gewinnerwartung des Investors in Frage. Seine Meinung sei: „Zumindest die ersten beiden Windräder auf dem Zeller Blauen halte ich nicht für lukrativ.“

Die Baufrist läuft

Eine andere Frage sei der Aspekt, dass fünf Jahre nach Vertragsabschluss gebaut werden muss. „Vier Jahre sind schon um“, sagte Ganter. Die Stadt Zell prüfe bereits, ob ein Kündigungsrecht besteht, wenn im nächsten Jahr nicht gebaut wird.

Bei Gegnern regt sich leise Hoffnung

Nach eigenen Angabe will EWS im November mit der Errichtung beginnen. Diesen Zeitplan hält der Ortschaftsrat Pfaffenberg angesichts des laufenden Verfahrens für unrealistisch. Eine leise Hoffnung regt sich bei den Gegnern einer Ballung von Windrädern auf dem Zeller Blauen, dass das letzte Wort doch noch nicht gesprochen ist. Ganter meinte abschließend: „Wir haben etwas erreicht. So ganz einfach ist es EWS nicht gemacht worden.“