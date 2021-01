Hoffnung in der Pandemie Rottenburger Vesperkirche soll ein Zeichen setzen

Essen in Gemeinschaft nicht möglich

Trotz Maskenpflicht wollen die täglich zehn Helfer des insgesamt 40-köpfigen Teams den Besuchern außerdem mit einem Lächeln begegnen. Auch wenn ein Essen in Gemeinschaft im Gemeindezentrum nicht möglich ist, hofft Mehlfeld unter Wahrung aller Hygienemaßnahmen doch auf Begegnungen zwischen Menschen. Sie sagt: "Wir haben am Gemeindezentrum einen geschützten Hof. Man kann sich dort wahrnehmen und Gespräche führen. Lieber man sieht sich so als gar nicht." Mehlfeld hofft, dass der aktuelle Plan für die Vesperkirche aufgeht. Ihr ist bewusst: "Wenn sich die Situation zuspitzt, kann man es nicht machen."

Im Hinblick auf die Finanzierung der Vesperkirche gehe die Gemeinde in diesem Jahr von weniger Spenden, die in den aufgestellten Gläsern landen, aus. Trotzdem kann jeder nach wie vor so viel geben, wie er möchte. In der Vergangenheit haben die Spenden zur Finanzierung ausgereicht. Mehlfeld sagt: "Wir haben noch einen finanziellen Puffer aus den vergangenen Jahren."

Die Vesperkirche kann keine selbst gebackenen Kuchen annehmen und ausgeben. Sie ist aber dankbar für Geldspenden. Auch gekaufte kleine eingepackte Süßigkeiten oder Obst, wie etwa Mandarinen, sind willkommen. Bei Fragen stehen Diakonin Susanne Mehlfeld, Telefon 07472/2061586, E-Mail: ev-diakonat-rottenburg@t-online.de, und Heide Mattheis, Telefon 07472/1408, E-Mail: heide.mattheis@web.de zur Verfügung.