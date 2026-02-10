Hoffnung für Standort Albstadt: Investor gefunden – Mayer & Cie vor Neustart

Für den insolventen Maschinenbauer Mayer & Cie. ist ein Käufer für den Rundstrickmaschinenbereich gefunden worden. Ein chinesischer Investor will den Standort Albstadt wiederbeleben.
Für den insolventen Maschinenbauer Mayer & Cie. zeichnet sich auf den letzten Metern doch noch eine Perspektive für den Rundstrickmaschinenbereich ab. Wie am Dienstag bekannt wurde, hat sich mit Huixing Machine Co., Ltd. Shishi ein Käufer für diesen Geschäftsbereich gefunden. Die entsprechenden Kaufverträge wurden am Montag unterzeichnet.