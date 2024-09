Hoffnung für Kuhbach: In den Schulneubau im Lahrer Osten kommt Bewegung

1 Hier in den Breitmatten in Kuhbach – in östlicher Verlängerung des Lahrer Wohnmobilstellplatzes – könnte eine neue Grundschule gebaut werden. Ein Großteil der Fläche steht im Eigentum der Stadt. Foto: Baublies

Die Entscheidung des Landes, die Fördermittel für die Ganztagsbetreuung aufzustocken, hat auch Auswirkungen auf Lahr – die Karten für den Schulneubau in Kuhbach werden nun neu gemischt. Nach Informationen unserer Redaktion hält die Stadt das Projekt jetzt für umsetzbar.









Es ist seit Jahren das Thema in der Geroldsecker Vorstadt, Reichenbach und vor allem in Kuhbach: die beengten Verhältnisse an den dortigen Grundschulen und Kitas. Zuletzt hat Ortsvorsteher Norbert Bühler beim Stadtteiltag von OB Markus Ibert in Kuhbach die Platznöte betont. Im bestehenden Schulgebäude seien weitere Klassenräume beim besten Willen nicht unterzubringen, deshalb brauche man die neue Schule, hob Bühler am Dienstagabend hervor.