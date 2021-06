1 Johannes Huß und Co. schwitzen momentan täglich im Kraftraum und auf dem Eis. Foto: Wild Wings

In drei Monaten soll die neue DEL-Saison starten. Bei den Wild Wings laufen die Planungen und Vorbereitungen dafür auf Hochtouren.

Hendrik Kolbert, der Athletik-Trainer der Wild Wings, bittet seit vier Wochen zu den täglichen Trainingseinheite Zwölf Spieler sind momentan vor Ort in Schwenningen und absolvieren täglich drei bis vier Stunden im Kraftraum und auf dem Eis. Chefcoach Niklas Sundblad war ebenfalls zuletzt in der Neckarstadt und gewann – wie Hendrik Kolbert – einen "sehr positiven Eindruck" vom Fitness-Stand der Spieler". Aufgrund der zeitlichen Verschiebung der vergangenen Saison mussten die Profis nicht bei Null beginnen, sondern konnten in der Phase 1 und in der aktuellen Phase 2 bereits viel auf der Grundlage aufbauen. ››Momentan arbeiten wir intensiv im Schnellkraftbereich und in der Schnelligkeit", berichtet Hendrik Kolbert. Um den harten Trainingsalltag aufzulockern, ist aber auch einmal ein Grillabend zum gemeinsamen Fußball schauen angesagt.

Mit Bietigheim?

Schwenningens Manager Christof Kreutzer hat hingegen gerade eine DEL-Tagung hinter sich und berichtet, dass neben dem laufenden Lizenzierungsverfahren gerade an zwei Spielplan-Optionen (mit 14 oder 15 Teams) gearbeitet wird. Entscheidend wird sein, ob der sportliche Aufsteiger Bietigheim die Lizenzauflagen erfüllen kann.

Die Kaderplanung in Schwenningen ist fast abgeschlossen. Ein ausländischer Stürmer wird noch gesucht.

Trainingsstart am 2. August

Offizieller Trainingsstart ist am 2. Ausgust. Das Sundblad-Team wird an den Turnieren in Wil (18. bis 21. August) und beim Bodensee-Cup in Kreuzlingen (27./28. August) starten. In der Vorbereitungsphase ist bis jetzt nur ein Heimspiel geplant. Dies ist für den 4. September gegen den Liga-Konkurrenten Augsburg angesetzt. Nicht nur Geschäftsführer Christoph Sandner hofft dann auf eine Teilrückkehr der Fans. "Ich denke, dies ist bei der Inzidenzentwicklung möglich."Der Kader:TorJoacim Eriksson und Marvin Cüpper.VerteidigungMaximilian Adam, Boaz Bassen, Niclas Burström, Johannes Huß, John Ramage, Colby Robak, Peter Spornberger, Will Weber und Kai Zernikel. Angriff Manuel Alberg, David Cerny, Maximilian Hadraschek, Alex Karachun, Patrik Lundh, Marius Möchel, Ken André Olimb, Daniel Pfaffengut, Tylor und Tyson Spink und Travis Turnbull.Anmerkung: Ein ausländischer Stürmer kommt noch.Chefcoach: Niklas Sundblad.Co-Trainer: Gunnar Leidborg.