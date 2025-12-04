Hoffnung für die Stiftspassage: Der Bauturbo soll in Lahr zu mehr Wohnraum führen – aber nicht um jeden Preis

Das Gesetz des Bundes soll die Schaffung von Wohnraum beschleunigen. In Lahr gibt es – etwa in der Stiftspassage – schon Ideen für Anwendungsmöglichkeiten.
Lahr ist in den vergangenen Jahren sehr schnell gewachsen. Trotzdem ist die Nachfrage nach (bezahlbarem) Wohnraum weiterhin sehr groß, auch weil Bauvorhaben in der Regel viel Zeit benötigen. Abhilfe schaffen soll das „Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung“ des Bundes – allgemein als „Bauturbo“ bekannt. Wie die Lahrer Verwaltung dieses nutzen möchte, haben Baubürgermeister Tilman Petters, Sabine Maier-Hochbaum, Leiterin des Amts für Stadtentwicklung und Stadtplanung, sowie Jürgen Kattinger, Abteilungsleitung Bauordnung, am Donnerstag der Presse vorgestellt.