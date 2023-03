So ist der Stand beim verletzten Serhou Guirassy

Beim 0:2 gegen Werder Bremen Anfang Februar hatte sich Guirassy einen Sehneneinriss im Adduktorenbereich zugezogen.

Am Samstag wird der beste Torjäger der Schwaben gegen den VfL Wolfsburg auf jeden Fall weiterhin fehlen. Gibt es ein Comeback von VfB-Stürmer Guirassy nach der Länderspielpause?









Das erhoffte Comeback von Stürmer Serhou Guirassy beim VfB Stuttgart nach der Länderspielpause ist noch offen. „Definitiv kann man leider nicht sagen. Er hatte eine sehr sensible Verletzung. Wir müssen sehr sorgsam damit umgehen“, sagte VfB-Trainer Bruno Labbadia am Donnerstag. „Ich würde es mir definitiv wünschen.“ Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird der beste Torjäger der Schwaben gegen den VfL Wolfsburg auf jeden Fall weiterhin fehlen. Beim 0:2 gegen Werder Bremen Anfang Februar hatte sich Guirassy einen Sehneneinriss im Adduktorenbereich zugezogen.

Einsatz von Enzo Millot fraglich

Trotz einer Anfrage des Verbands geht Labbadia davon aus, dass der Nationalspieler Guineas in der Länderspielpause nicht abgestellt werden muss. „Wir haben dementsprechend Schriftverkehr, dass das von unserer Seite nicht umsetzbar ist. Er hat noch keinen Tag mit der Mannschaft trainiert. Von unserer Seite macht es keinen Sinn. Wir sind im regen Austausch, auch die Ärzte tauschen sich aus.“

Fraglich ist am Samstag noch der Einsatz von Mittelfeldspieler Enzo Millot, der in dieser Woche Fieber hatte. Rechtsverteidiger Pascal Stenzel stieg nach seinem Muskelfaserriss am Mittwoch wieder ins Training ein.