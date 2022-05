2 Paintball ist vielerorts schwer angesagt. Villingen-Schwenningen aber scheint – bislang – ein schwieriges Pflaster für die Sportart zu sein. Foto: gjbmiller-Pixabay

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die Sportart Paintball soll nach Villingen-Schwenningen kommen.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - "Wir suchen Haus/Halle/Grundstück/Wald", gibt Sebastian J. am Wochenende im Internet in einer Gruppe von Villingen-Schwenningern bekannt und verrät auch gleich, wozu das benötigt wird: "Wir wollen ein wenig etwas für unseren Sport wie auch für die Jugend in VS und Umgebung tun." Kurz darauf wird er deutlicher: "Es handelt sich um den viel umstrittenen Sport Paintball."