Hoffnung auf „Sportmilliarde“: Ein neuer Hockeyplatz in Lahr könnte schon dieses Jahr fertig sein

Die Planung für den Sport-Park Dammenmühle schreitet voran. Bis zu 2,4 Millionen Euro gibt die Stadt aus, um HC und SC Lahr Wünsche zu erfüllen. Fördergelder sind in Aussicht.
Nach dem Aus für das Projekt Sport-Kita geht es fix voran mit der Neustrukturierung des Sport-Areals an der Dammenmühle: Der Gemeinderat soll am kommenden Montag, 26. Januar, einen Beschluss über den Bau eines neuen Hockeyplatzes fassen. Auch die Sanierung des Fußball-Kunstrasenplatzes des SC Lahr steht auf der Tagesordnung.