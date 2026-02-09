Hoffnung auf Millionen vom Bund: Haslach plant Freibad-Sanierung ab 2028

Haslachs Verwaltung will die Großmaßnahme, die alle vier Beckenbereiche betrifft, im Idealfall ab 2028/2029 angehen. Der Gemeinderat hat dafür seine Bereitschaft signalisiert.
Die Stadt nimmt am Interessenbekundungs-Verfahren zum Bundesprogramm Sanierung kommunaler Sportstätten teil – in der Hoffnung auf Fördermittel für die Sanierung des Freibads. Kämmerin Gisela Ringwald informierte im Gemeinderat darüber, dass der Bund das Förderprogramm auf den Weg gebracht habe, über das insgesamt 333 Millionen Euro bereitgestellt werden. „Das Bundesprogramm fördert keine Kleinprojekte, sondern investive Projekte im Bereich Sportstätten.“